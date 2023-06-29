Brasil tem 4 dos melhores parques de diversões do mundo: saiba onde eles ficam

Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que o Brasil tem 4 parques de diversões ou aquáticos considerados melhores do que os da Disney, de acordo com o ranking "Melhores Parques de Diversões e Aquáticos", da premiação "Travelers' Choice", do site TripAdvisor. São eles: Beto Carrero World (2°), em Santa Catarina; Beach Park (3°), no Ceará; Parque Terra Mágica Florybal (13°), no Rio Grande do Sul; e Hot Park (18°), em Goiás.