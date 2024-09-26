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Viaje na CBN

Brasil é eleito melhor país para turismo de aventura do mundo

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 12:00

Publicado em 

26 set 2024 às 12:00
Baixo Guandu atrai interessados em fazer turismo de aventura
Baixo Guandu atrai interessados em fazer turismo de aventura Crédito: Governo do ES/ Divulgação
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia que o Brasil foi eleito como o melhor destino de turismo de aventura do mundo, segundo o portal US News & World Report. A lista de 2024, produzida pelo site em parceria com a Wharton School da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, é baseada em uma pesquisa com quase 17 mil pessoas pelo mundo. Ao todo, 89 países foram listados pelos entrevistados e avaliados em 10 subcategorias: qualidade de vida, mudanças climáticas, negócios, influência cultural, aventura, agilidade, poder, empreendedorismo, herança e propósito social. O Brasil aparece como principal destino de aventura do mundo, à frente de países como Itália, Grécia, Espanha e Tailândia, nessa ordem. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 26-09-24.mp3

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