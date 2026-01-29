"Bombando": Madri se a torna queridinha dos milionários latino-americanos

O destaque desta edição do Viaje na CBN vem de Madri, na Espanha. Reportagem de "O Globo" recente traz que com preços competitivos em relação a cidades como Paris ou Londres, qualidade de vida e uma oferta gastronômica e cultural em plena expansão, Madri se consolida como destino-chave dos investimentos no mercado imobiliário de luxo, com forte apetite do capital latino-americano. A cidade liderou por dois anos consecutivos, aponta a reportagem, a lista anual da consultoria Barnes, considerada um termômetro de referência para investimentos em propriedades de luxo. Segundo a Barnes, “uma parte significativa” dos compradores é estrangeira, e, desse total, “60%” são sul-americanos, seguidos por britânicos, franceses e norte-americanos. O comentarista Edson Ruy fala sobre a região. Ouça a conversa completa!