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"Bombando": Madri se a torna queridinha dos milionários latino-americanos

Madri se a torna queridinha dos milionários

Publicado em 29 de Janeiro de 2026 às 12:12

Publicado em 

29 jan 2026 às 12:12
Fachada do Palácio Real de Madrid, residência oficial do Rei da Espanha, embora seja usada apenas para cerimônias de Estado
Fachada do Palácio Real de Madrid, residência oficial do Rei da Espanha, embora seja usada apenas para cerimônias de Estado Crédito: Pixabay
O destaque desta edição do Viaje na CBN vem de Madri, na Espanha. Reportagem de "O Globo" recente traz que com preços competitivos em relação a cidades como Paris ou Londres, qualidade de vida e uma oferta gastronômica e cultural em plena expansão, Madri se consolida como destino-chave dos investimentos no mercado imobiliário de luxo, com forte apetite do capital latino-americano. A cidade liderou por dois anos consecutivos, aponta a reportagem, a lista anual da consultoria Barnes, considerada um termômetro de referência para investimentos em propriedades de luxo. Segundo a Barnes, “uma parte significativa” dos compradores é estrangeira, e, desse total, “60%” são sul-americanos, seguidos por britânicos, franceses e norte-americanos. O comentarista Edson Ruy fala sobre a região. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 29-01-26.mp3

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