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Viaje na CBN

"BBB": destinos bons, bonitos e baratos para as férias de verão!

Ouça as dicas de Edson Ruy

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 12:02

Publicado em 

03 nov 2022 às 12:02
Lisboa
Lisboa Crédito: Pixabay
Nesta edição do “Viaje na CBN”, com Edson Ruy, o destaque são destinos “bons, bonitos e baratos” para as férias de verão em 2023. Levantamento realizado pelo site Kayak apontou, por exemplo, que entre os destinos nacionais mais procurados no próximo ano sete localizações do Nordeste estão presentes, sendo João Pessoa a cidade com a maior redução no preço médio das passagens aéreas. Outras cidades do exterior que estão entre as dez mais buscadas e que também apresentam queda no valor dos bilhetes, se comprados para viagens a partir de 10 de janeiro de 2023, são Lisboa, Orlando e Buenos Aires. Ouça a conversa completa!
Viaje na CBN - 03-11-22

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