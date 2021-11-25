As praias que prometem ser as estrelas do verão 2022 do Brasil

Com a desvalorização do real, a perda generalizada do poder aquisitivo, as inseguranças trazidas pela pandemia e a inflação também nos produtos turísticos, a maior parte dos brasileiros viajará domesticamente nesta temporada – e as praias aparecem como as "queridinhas". Diante desse cenário, o portal "Nossa Viagem", do UOL, apontou aqueles que prometem ser os points de verão par 2022. O comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto nesta edição do "Viaje na CBN". Ouça a conversa completa!