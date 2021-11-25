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Viaje na CBN

As praias que prometem ser as estrelas do verão 2022 do Brasil

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 12:09

Publicado em 

25 nov 2021 às 12:09
Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro
Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro Crédito: Pexels
Com a desvalorização do real, a perda generalizada do poder aquisitivo, as inseguranças trazidas pela pandemia e a inflação também nos produtos turísticos, a maior parte dos brasileiros viajará domesticamente nesta temporada – e as praias aparecem como as "queridinhas". Diante desse cenário, o portal "Nossa Viagem", do UOL, apontou aqueles que prometem ser os points de verão par 2022. O comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto nesta edição do "Viaje na CBN". Ouça a conversa completa!
Viaje na CBN - 25-11-21

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