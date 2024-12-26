As melhores estratégias para dormir bem no avião

Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque que existem algumas estratégias para tornar um voo longo mais tranquilo e para que você não chegue se sentindo totalmente “destruído”.
CBN - Viaje na CBN -26-12-24.mp3
Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 12:01
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