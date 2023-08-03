As 10 melhores aventuras do mundo, segundo turistas

Conhecer paisagens exuberantes e arriscar um passeio de tirolesa no Havaí, voar de asa delta sobre a cidade do Rio de Janeiro (RJ) e andar de moto na neve do Alasca. Esses são alguns dos melhores passeios do mundo listados pelo site Tripadvisor. A lista faz parte da premiação "Travelers' Choice" ("Escolha dos Viajantes", em inglês), na categoria mundial “Natureza & Atividades ao ar livre”, de 2023. E é sobre essa lista que Edson Ruy fala nesta edição do Viaje na CBN. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 03-08-23