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Viaje na CBN

As 10 melhores aventuras do mundo, segundo turistas

Quem conta é o comentarista Edson Ruy

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 12:13

Publicado em 

03 ago 2023 às 12:13
Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro
Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro Crédito: Pexels
Conhecer paisagens exuberantes e arriscar um passeio de tirolesa no Havaí, voar de asa delta sobre a cidade do Rio de Janeiro (RJ) e andar de moto na neve do Alasca. Esses são alguns dos melhores passeios do mundo listados pelo site Tripadvisor. A lista faz parte da premiação "Travelers' Choice" ("Escolha dos Viajantes", em inglês), na categoria mundial “Natureza & Atividades ao ar livre”, de 2023. E é sobre essa lista que Edson Ruy fala nesta edição do Viaje na CBN. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 03-08-23

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