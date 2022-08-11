Argentina em conta para brasileiros? Entenda porque o país está "bombando" entre turistas

O tema em destaque nesta edição do "Viaje na CBN" é a Argentina! A desvalorização do peso argentino em relação ao dólar e ao real faz brilhar os olhos dos turistas brasileiros com relação ao país vizinho. Segundo o Indec (Instituto Nacional de Estatísticas e Censos), a inflação da Argentina em junho foi de 5,3%. O acumulado dos últimos 12 meses é de 64%. O câmbio também sofre, e o peso argentino está desvalorizado. Com isso, brasileiros que visitam o país têm a sensação de estarem quase ricos, conseguindo comprar produtos por preços muito menores do que aqui. É sobre esse cenário internacional que trata o comentarista Edson Ruy.