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Viaje na CBN

Argentina em conta para brasileiros? Entenda porque o país está "bombando" entre turistas

Quem explica é o comentarista Edson Ruy

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 11:46

Publicado em 

11 ago 2022 às 11:46
Buenos Aires, Argentina
Buenos Aires, Argentina Crédito: Pixabay
O tema em destaque nesta edição do "Viaje na CBN" é a Argentina! A desvalorização do peso argentino em relação ao dólar e ao real faz brilhar os olhos dos turistas brasileiros com relação ao país vizinho. Segundo o Indec (Instituto Nacional de Estatísticas e Censos), a inflação da Argentina em junho foi de 5,3%. O acumulado dos últimos 12 meses é de 64%. O câmbio também sofre, e o peso argentino está desvalorizado. Com isso, brasileiros que visitam o país têm a sensação de estarem quase ricos, conseguindo comprar produtos por preços muito menores do que aqui. É sobre esse cenário internacional que trata o comentarista Edson Ruy. 
Viaje na CBN - 11-08-22

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