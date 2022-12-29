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Viaje na CBN

Argentina e Nordeste brasileiro: os destinos em alta nas buscas do Google Brasil em 2022

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 12:04

Publicado em 

29 dez 2022 às 12:04
Buenos Aires, Argentina
Buenos Aires, Argentina Crédito: Pixabay
Um levantamento do Google listou os 10 destinos turísticos mais pesquisados por brasileiros na plataforma. Segundo os resultados, a Argentina foi o destino que mais cresceu desde 2021 e, dos 10 principais destinos, 6 estão fora do país. A lista mostra que, entre os 4 destinos nacionais que mais bombaram no ano, 3 estão no Nordeste: Bahia, Natal, no Rio Grande do Norte, e Jericoacoara, no Ceará. O único que não fica na região é Gramado, no Rio Grande do Sul. Segundo o Google, os dados se referem às buscas que tiveram o maior aumento de interesse neste ano em comparação com o ano anterior. Tema para o comentarista Edson Ruy nesta edição do "Viaje na CBN". Ouça a conversa completa!
Viaje na CBN - 29-12-22.mp3
A LISTA:
1) Argentina
2) Itália
3) Bahia
4) Chile
5) Tailândia
6) Bali (Indonésia)
7) Egito
8) Natal (RN)
9) Jericoacoara (CE)
10. Gramado (RS)
[fonte: Google]

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