Argentina e Nordeste brasileiro: os destinos em alta nas buscas do Google Brasil em 2022

Um levantamento do Google listou os 10 destinos turísticos mais pesquisados por brasileiros na plataforma. Segundo os resultados, a Argentina foi o destino que mais cresceu desde 2021 e, dos 10 principais destinos, 6 estão fora do país. A lista mostra que, entre os 4 destinos nacionais que mais bombaram no ano, 3 estão no Nordeste: Bahia, Natal, no Rio Grande do Norte, e Jericoacoara, no Ceará. O único que não fica na região é Gramado, no Rio Grande do Sul. Segundo o Google, os dados se referem às buscas que tiveram o maior aumento de interesse neste ano em comparação com o ano anterior. Tema para o comentarista Edson Ruy nesta edição do "Viaje na CBN". Ouça a conversa completa!