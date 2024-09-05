Apesar da alta dos preços, Argentina ainda recebe muito turistas brasileiros

Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia que desde abril, o número de turistas com destino à Argentina apresentou baixas consecutivas, sendo a mais expressiva no último maio (-27,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior). Mas não os brasileiros. Em meio aos recuos de boa parte das nacionalidades, o turismo originado no Brasil segue em alta, ainda que em volumes mais modestos: subiu 11,1% no último julho, quando no mesmo mês do ano anterior a alta foi de 57,9%. As informações são da “Folha de S. Paulo”.