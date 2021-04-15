Aos menos 22 países estabelecem barreiras sanitárias contra o Brasil

Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy detalha as restrições aos viajantes brasileiros em todo o mundo. Nesta semana, a França suspendeu todos os voos partindo do Brasil por tempo indeterminado. O objetivo é impedir a propagação da variante P1. O primeiro-ministro francês Jean Castex disse que a situação do Brasil é "absolutamente dramática". Com o anúncio, o país soma barreiras de entradas impostas como forma de tentar conter o avanço da pandemia da Covid-19 - particularmente, da variante brasileira do vírus - em ao menos 22 nações, de acordo com levantamento feito a partir dos dados da Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo). Os dados são de ontem (14) e referem-se a países que adotam medidas específicas contra o Brasil. Assim, fica de fora do levantamento países como a China, por exemplo, que fechou suas fronteiras de maneira mais generalizada. Confira!