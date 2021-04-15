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VIAJE NA CBN

Aos menos 22 países estabelecem barreiras sanitárias contra o Brasil

Ouça as explicações do comentarista Edson Ruy

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 12:16

Publicado em 

15 abr 2021 às 12:16
Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy detalha as restrições aos viajantes brasileiros em todo o mundo. Nesta semana, a França suspendeu todos os voos partindo do Brasil por tempo indeterminado. O objetivo é impedir a propagação da variante P1. O primeiro-ministro francês Jean Castex disse que a situação do Brasil é "absolutamente dramática". Com o anúncio, o país soma barreiras de entradas impostas como forma de tentar conter o avanço da pandemia da Covid-19 - particularmente, da variante brasileira do vírus - em ao menos 22 nações, de acordo com levantamento feito a partir dos dados da Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo). Os dados são de ontem (14) e referem-se a países que adotam medidas específicas contra o Brasil. Assim, fica de fora do levantamento países como a China, por exemplo, que fechou suas fronteiras de maneira mais generalizada. Confira!
Viaje na CBN - 15-04-21.mp3
Os países que impõem barreiras ao Brasil:
1- Alemanha
2 - Arábia Saudita
3 - Argentina
4 - Áustria
5 - Bangladesh
6 - Cidade do Vaticano
7 - Colômbia
8 - Espanha
9 - EUA
10 - França
11 - Holanda
12 - Irã
13 - Itália
14 - Japão
15 - Marrocos
16 - Oma
17 - Paquistão
18 - Peru
19 - Reino Unido
20 - San Marino
21 - San Martinho
22 - Turquia
[Fonte: Folhapress]

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