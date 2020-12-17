Anac prorroga flexibilização de regras de viagens aéreas

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) decidiu prorrogar a flexibilização de algumas regras do transporte aéreo ainda durante a pandemia da covid-19. As medidas passam a ser aplicáveis aos voos domésticos e internacionais programados até 30 de outubro de 2021. Até então, a validade era até 31 de dezembro de 2020. Segundo a Agência, as alterações buscam resguardar os principais direitos dos passageiros. Ouça.

Your browser does not support the audio element. Viaje na CBN - 17-12-20

A flexibilização temporária e excepcional da aplicação da Resolução nº 400 da Anac contempla as seguintes disposições:

- O transportador deve comunicar o passageiro com antecedência mínima de 24 horas sobre eventual alteração programada do voo

- A assistência material fica assegurada ao passageiro em território nacional, exceto nos casos de fechamento de fronteiras e de aeroportos por determinação de autoridades

- As manifestações dos passageiros devem ser respondidas em até 15 dias nos canais eletrônicos de atendimento da empresa aérea e no Consumidor.gov.br

- Nos casos de alteração programada, atraso, cancelamento ou interrupção do voo, fica assegurada a reacomodação do passageiro em voo de terceiro quando não houver disponibilidade de voo da própria empresa

- A decisão pela prorrogação foi suportada por um estudo técnico que buscou identificar potenciais problemas e oportunidades regulatórias, adequando as regras do transporte aéreo aos desafios sem precedentes provocados pela pandemia de covid-19, que não seriam observados em uma dinâmica de normalidade do setor.