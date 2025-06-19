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Viaje na CBN

Além da Grande Muralha: saiba o que conhecer na China!

As dicas são do comentarista Edson Ruy

Publicado em 19 de Junho de 2025 às 11:48

Publicado em 

19 jun 2025 às 11:48
china
china Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Viaje na CBN", com o comentarista Edson Ruy, a "parada" é a China! Os brasileiros têm agora uma barreira a menos para conhecer o país. Desde o último dia 1º e até 31 de maio de 2026, turistas nacionais não precisam de visto para conhecer o país asiático a lazer, a negócios, para intercâmbio ou em trânsito. Com a medida, o Brasil fica pé de igualdade com muitos países europeus e asiáticos. Isso porque, desde o ano passado, a maioria dos países europeus, bem como seus vizinhos Japão e Coreia do Sul, não precisam de visto para viajar para a China. Nesse clima, o comentarista traz dicas do que fazer no país. Ouça a conversa completa!
CBN - VIAJE NA CBN - 19-06-25

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