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Viaje na CBN

Albânia é eleita como melhor destino para se conhecer em 2025

Ouça as dicas do que fazer por lá com o comentarista Edson Ruy

Publicado em 05 de Junho de 2025 às 11:36

Publicado em 

05 jun 2025 às 11:36
Bandeira da Albânia
Bandeira da Albânia Crédito: Pixabay
A Albânia, pequeno país no sudeste europeu, foi eleita pela Forbes Portugal como o melhor destino turístico de 2025. Localizado na Península dos Bálcãs, o território de pouco mais de 2,7 milhões de habitantes não é tão conhecido como os vizinhos Itália e Grécia, mas tem despontado como uma boa opção de lazer no continente, sendo cada vez mais procurado por viajantes do mundo inteiro. As informações são de “O Globo”. Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje Na CBN - 7.00s - 05-06-25.mp3

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