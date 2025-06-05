Albânia é eleita como melhor destino para se conhecer em 2025

A Albânia, pequeno país no sudeste europeu, foi eleita pela Forbes Portugal como o melhor destino turístico de 2025. Localizado na Península dos Bálcãs, o território de pouco mais de 2,7 milhões de habitantes não é tão conhecido como os vizinhos Itália e Grécia, mas tem despontado como uma boa opção de lazer no continente, sendo cada vez mais procurado por viajantes do mundo inteiro. As informações são de “O Globo”. Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!