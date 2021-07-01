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Viaje na CBN

Abre e fecha: Turquia suspende voos; já brasileiros vacinados podem entrar na Suíça sem quarentena

Ouça os detalhes com o comentarista Edson Ruy

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 12:15

Publicado em 

01 jul 2021 às 12:15
Após anunciar que liberaria turistas brasileiros de quarentena a partir de 1º de julho, o governo da Turquia voltou atrás
Após anunciar que liberaria turistas brasileiros de quarentena a partir de 1º de julho, o governo da Turquia voltou atrás Crédito: Pexels
Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy traz como destaque as mais novas movimentações turísticas que envolvem brasileiros em meio à pandemia da covid-19. Nesta semana, após anunciar que liberaria turistas brasileiros de quarentena a partir de 1º de julho, o governo da Turquia voltou atrás. Além de manter a obrigatoriedade do isolamento compulsório na chegada, o Ministério do Interior turco suspendeu os voos diretos entre os dois países. Assim, os brasileiros continuam autorizados a entrar no país, desde que apresentem um teste PCR negativo para a covid-19, feito até 72 horas antes do desembarque, e cumpram obrigatoriamente uma quarentena de 14 dias em alojamentos designados pelas autoridades sanitárias turcas.
Em outro ponto do mundo, a Suíça anunciou a liberação da entrada de brasileiros desde o último sábado (26). Podem ingressar no país europeu, sem realizar testes RT-PCR ou cumprir quarentena, todos os todos os passageiros que já foram vacinados contra a doença nos últimos 12 meses. Para isso, basta apresentar, juntamente com o passaporte, o comprovante de vacinação do SUS com o nome do passageiro, a data de nascimento, o nome da vacina, a data da vacina e o endereço do local em que ela foi aplicada. As vacinas aceitas atualmente são aquelas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS): Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, Sinopharm, Serum Institute of India e SinoVac. O comentarista traz detalhes sobre o tema. 
Viaje na CBN - 01-07-21.mp3

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