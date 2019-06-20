A partir de 2021: brasileiros vão precisar de autorização para Europa

Entra em vigor a partir do ano de 2021 uma decisão do Parlamento Europeu que determina que turistas, dentre eles os brasileiros, peçam autorização prévia para entrar nos países membros da União Europeia. O novo sistema de autorização de viagens, chamado ETIAS, na sigla em inglês, ou Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem estabelece que os turistas não-europeus preencham um formulário eletrônico e realizem o pagamento de uma taxa. O países que aplicarão o ETIAS são os do Tratado de Schengen, que inclui 22 nações do bloco europeu, e mais quatro países da UE: Romênia, Bulgária, Croácia e Chipre. Quem detalha a decisão e esclarece o assunto é Edson Ruy, no Viaje na CBN desta quinta-feira (20).