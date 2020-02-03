Startup capixaba na mira do Google

A startup capixaba Feedback Hunter despertou a curiosidade da Google e já participou do programa de orientação da empresa em São Paulo - o Startup Zone. Entre outubro e dezembro do ano passado, a equipe idealizadora da plataforma - que coloca empreendedores em contato com as críticas dos consumidores - esteve em São Paulo para receber uma "mãozinha" no desenvolvimento do programa. Uma segunda etapa será realizada, com duração de três meses, e então a plataforma deve ser disponibilizadas para proprietários de negócios. A iniciativa é inédita no mundo.
Inicialmente, a ideia era de que a empresa coletasse avaliações de consumidores - principalmente do mercado gastronômico - e repassasse as informações para que os proprietários possam avaliar as críticas que recebem e melhorar o serviço. O foco se manterá o mesmo, mas um leque maior de empreendimentos poderá utilizar o serviço, com um algoritmo maior que faz um espécie de "pesquisa de satisfação". No CBN Inovação desta segunda-feira (3), Evandro Milet convidou o Sérgio Estevam, CEO da Feedback Hunter, para contar da experiência de participar do programa do Google e do funcionamento da startup. Acompanhe!
CBN Inovação com Evandro Millet - 03-02-20