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CBN INOVAÇÃO

Startup capixaba na mira do Google

A Feedback Hunter já passou pelo processo de orientação pela gigante de inovação, que viu grande potencial na plataforma desenvolvida

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 17:24

Publicado em 

03 fev 2020 às 17:24
A startup capixaba Feedback Hunter despertou a curiosidade da Google e já participou do programa de orientação da empresa em São Paulo - o Startup Zone. Entre outubro e dezembro do ano passado, a equipe idealizadora da plataforma - que coloca empreendedores em contato com as críticas dos consumidores - esteve em São Paulo para receber uma "mãozinha" no desenvolvimento do programa. Uma segunda etapa será realizada, com duração de três meses, e então a plataforma deve ser disponibilizadas para proprietários de negócios. A iniciativa é inédita no mundo.
Inicialmente, a ideia era de que a empresa coletasse avaliações de consumidores - principalmente do mercado gastronômico - e repassasse as informações para que os proprietários possam avaliar as críticas que recebem e melhorar o serviço. O foco se manterá o mesmo, mas um leque maior de empreendimentos poderá utilizar o serviço, com um algoritmo maior que faz um espécie de "pesquisa de satisfação". No CBN Inovação desta segunda-feira (3), Evandro Milet convidou o Sérgio Estevam, CEO da Feedback Hunter, para contar da experiência de participar do programa do Google e do funcionamento da startup. Acompanhe! 
CBN Inovação com Evandro Millet - 03-02-20

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