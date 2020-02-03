Startup capixaba na mira do Google

A startup capixaba Feedback Hunter despertou a curiosidade da Google e já participou do programa de orientação da empresa em São Paulo - o Startup Zone. Entre outubro e dezembro do ano passado, a equipe idealizadora da plataforma - que coloca empreendedores em contato com as críticas dos consumidores - esteve em São Paulo para receber uma "mãozinha" no desenvolvimento do programa. Uma segunda etapa será realizada, com duração de três meses, e então a plataforma deve ser disponibilizadas para proprietários de negócios. A iniciativa é inédita no mundo.