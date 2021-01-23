Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos une três sobremesas em uma só: o sorvete, o panetone e o morango flambado. Ele ensina o passo a passo para preparar um "Sorvetone com morangos flambados". A receita é uma ótima opção para aproveitar o panetone que está em promoção no supermercado ou está sobrando em casa. Ouça!
CBN e As Dicas do Chefe - Sorvetone com Morangos Flambados - 9.00s - 23-01-21.mp3
>>> A RECEITA:
Ingredientes do sorvetone
2 caixinhas de creme de leite sem soro
2 latas de leite condensado
400ml de leite
2 colheres de sopa de suco de limão
400g de panetone picado
Preparo do sorvetone:
No liquidificador, bata o creme de leite, o leite condensado, o leite o suco de limão.
Transfira para uma tigela, adicione o panetone picado e misture.
Despeje em uma forma redonda grande (formato forma de pudim) ou forma de bolo inglês, untada com um pouco de óleo.
Cubra com filme plástico e leve ao congelador por, no mínimo, 12 horas.
Ingredientes dos morangos flambados:
1 caixinha de morangos lavados
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de sopa de açúcar
1/2 copo de suco de laranja
1 cálice de rum
1 cálice de cointreau
Zest de 1/2 laranja
Anis-estrelado
Hortelã para enfeitar
Preparo dos morangos flambados:
Derreta a manteiga em uma frigideira, polvilhe o açúcar e deixe dissolver.
Acrescente o suco, o cravo, a canela, o anis-estrelado e a zest da laranja.
Adicione os morangos e deixe cozinhar até começar a amaciar.
Acrescente o rum e o cointreau.
Deixe ferver para evaporar o álcool e flambe.
Montagem:
Sirva 1 fatia de sorvetone com os morangos flambados em torno dele.
Enfeite com hortelã.