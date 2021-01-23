Ingredientes do "Sorvetone com morangos flambados" Crédito: Redes sociais

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos une três sobremesas em uma só: o sorvete, o panetone e o morango flambado. Ele ensina o passo a passo para preparar um "Sorvetone com morangos flambados". A receita é uma ótima opção para aproveitar o panetone que está em promoção no supermercado ou está sobrando em casa. Ouça!

Your browser does not support the audio element. CBN e As Dicas do Chefe - Sorvetone com Morangos Flambados - 9.00s - 23-01-21.mp3

>>> A RECEITA:

Ingredientes do sorvetone

2 caixinhas de creme de leite sem soro

2 latas de leite condensado

400ml de leite

2 colheres de sopa de suco de limão

400g de panetone picado

Preparo do sorvetone:

No liquidificador, bata o creme de leite, o leite condensado, o leite o suco de limão.

Transfira para uma tigela, adicione o panetone picado e misture.

Despeje em uma forma redonda grande (formato forma de pudim) ou forma de bolo inglês, untada com um pouco de óleo.

Cubra com filme plástico e leve ao congelador por, no mínimo, 12 horas.

Ingredientes dos morangos flambados:

1 caixinha de morangos lavados

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de açúcar

1/2 copo de suco de laranja

1 cálice de rum

1 cálice de cointreau

Zest de 1/2 laranja

Anis-estrelado

Hortelã para enfeitar

Preparo dos morangos flambados:

Derreta a manteiga em uma frigideira, polvilhe o açúcar e deixe dissolver.

Acrescente o suco, o cravo, a canela, o anis-estrelado e a zest da laranja.

Adicione os morangos e deixe cozinhar até começar a amaciar.

Acrescente o rum e o cointreau.

Deixe ferver para evaporar o álcool e flambe.

Montagem:

Sirva 1 fatia de sorvetone com os morangos flambados em torno dele.