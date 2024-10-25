Zé Geraldo, Thiaguinho e festival de gastronomia agitam o fim de semana capixaba

Zé Geraldo se apresenta em Regência Crédito: Bruno Santos/ Folha Press

Sextou com música boa e festival de gastronomia nas terras capixabas. Hoje (25) tem Zé Geraldo em turnê de lançamento de “O Lugar Onde Eu Nasci”, às 20h, no Teatro Sesc Glória, em Vitória.

No sábado (26), Thiaguinho agita o Espaço Patrick Ribeiro, também em Vitória, a partir das 19h com o projeto “Sorte”.

Já no domingo (27), tem Festival Agita com música, gastronomia, área kids e até apresentações circenses no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, a partir das 15h. Você não pode perder!