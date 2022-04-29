Zé Felipe, Juliette e Tiee são destaques na agenda do fim de semana no ES

Nesta edição do "Sextou CBN", Erik Oakes traz os destaques que movimentam a agenda cultural no Espírito Santo neste fim de semana. Entre os destaques estão o cantor Zé Felipe - que se apresenta numa casa de shows na Praia do Canto, em Vitória, na sexta-feira (29) -, a cantora e vencedora do "BBB 21", Juliette, que tem show marcado neste sábado (30), em Vitória, e o ator Diogo Vilela que se apresenta no musical “Cauby, uma paixão”, abrindo a programação da 15ª edição do Circuito Cultural Unimed. Ouça a conversa completa!