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Sextou CBN

Zé Felipe, Juliette e Tiee são destaques na agenda do fim de semana no ES

Confira as dicas com Erik Oakes!

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 19:02

Publicado em 

29 abr 2022 às 19:02
Cantor Zé Felipe
Cantor Zé Felipe Crédito: Instagram/Reprodução
Nesta edição do "Sextou CBN", Erik Oakes traz os destaques que movimentam a agenda cultural no Espírito Santo neste fim de semana. Entre os destaques estão o cantor Zé Felipe - que se apresenta numa casa de shows na Praia do Canto, em Vitória, na sexta-feira (29) -, a cantora e vencedora do "BBB 21", Juliette, que tem show marcado neste sábado (30), em Vitória, e o ator Diogo Vilela que se apresenta no musical “Cauby, uma paixão”, abrindo a programação da 15ª edição do Circuito Cultural Unimed. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 29-04-22.mp3

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