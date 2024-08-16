Vital, Movimento Cidade e Paulinho Gogó agitam o fim de semana!

Vital 2024 irá acontecer nos dias 16 e 17 de agosto, no Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Divulgação

Nesta edição de "Sextou CBN", Guilherme Silva chega com os programas mais badalados para o final de semana na Grande Vitória. Do axé ao mpb, passando por show de humor, o que não faltam são opções para curtir.

A primeira dica é o maior carnaval fora de época do Espírito Santo, o Vital 2024. Bell Marques, Léo Santana, Durval Lelys, Xanddy Harmonia e Tomate são os artistas que prometem pocar muito no Sambão do Povo, na sexta (16) e no sábado (17).

Já na Prainha, em Vila Velha, o grande destaque é o festival Movimento Cidade, que começa na sexta (16) com show do Criolo, conta com apresentação de Marina Sena, no sábado (17), e segue até domingo (18) com encerramento por conta do cantor Silva.

Para quem prefere outro tipo de rolê, a dica é o show de humor de Paulinho Gogó, personagem humorístico criado por Maurício Manfrini. O espetáculo "Só e Bem Acompanhado" será apresentado no Teatro da Ufes nestes sábado (17) e domingo (18), com sessões às 17h e às 20h. Ouça a conversa completa!