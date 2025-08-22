Vital, aniversário de Colatina e exposição em Linhares são os destaques do final de semana!

Xanddy é uma das atrações do Vital 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@xanddy/@negao.movie

Nesta edição de Sextou CBN, a comentarista Marcella Scaramella traz como dicas do final de semana o Vital - nesta sexta (22), as atrações principais são Timbalada, Saulo e Durval Lelys. No sábado (23), os destaques são Bell Marques, Xanddy Harmonia e Tomate.

Outra opção são os shows em celebração ao aniversário de 104 anos de Colatina. Breno e Bernardo, Pedro e Willian, Wesley Safadão e Maycon Sarmento se apresentam hoje na Área Verde. A entrada é gratuita.

Para quem quer curtir até domingo (24), a opção é a Expo Linhares, com rodeio e shows de Manu Bahtidão, César Menotti e Fabiano e DJ Igor Lemos.