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Sextou CBN

Vital, aniversário de Colatina e exposição em Linhares são os destaques do final de semana!

Ouça os comentários de Marcella Scaramella

Publicado em 22 de Agosto de 2025 às 17:45

Publicado em 

22 ago 2025 às 17:45
Xanddy é uma das atrações do Vital 2025
Xanddy é uma das atrações do Vital 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@xanddy/@negao.movie
Nesta edição de Sextou CBN, a comentarista Marcella Scaramella traz como dicas do final de semana o Vital - nesta sexta (22), as atrações principais são Timbalada, Saulo e Durval Lelys. No sábado (23), os destaques são Bell Marques, Xanddy Harmonia e Tomate. 
Outra opção são os shows em celebração ao aniversário de 104 anos de Colatina. Breno e Bernardo, Pedro e Willian, Wesley Safadão e Maycon Sarmento se apresentam hoje na Área Verde. A entrada é gratuita.
Para quem quer curtir até domingo (24), a opção é a Expo Linhares, com rodeio e shows de Manu Bahtidão, César Menotti e Fabiano e DJ Igor Lemos.
Sextou CBN - 22-08-25

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