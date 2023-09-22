Turnê de Simone e peça "Nasci Para Ser Dercy" são os destaques do final de semana

Nesta edição de #SextouCBN, o comentarista Erik Oakes traz shows e peças de teatro como destaques culturais do final de semana.
A primeira dica é em comemoração aos 50 anos de carreira da cantora Simone. Com a turnê "Tô Voltando", a artista volta ao Espírito Santo neste sábado (23), a partir das 21h30, no Espaço Patrick Ribeiro. Ainda no sábado (23), a banda Ubando recebe o cantor Supla, no Na Vista, na Enseada do Suá, a partir das 18h30. O evento tem como objetivo celebrar os seis anos do grupo.
No teatro, o destaque vai para a peça "Nasci Para Ser Descy", com a atriz Grace Gianoukas. Serão duas sessões, uma no sábado (23) e outra no domingo (24), no Teatro da Ufes, em Vitória. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 22-09-23