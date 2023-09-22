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#SextouCBN

Turnê de Simone e peça "Nasci Para Ser Dercy" são os destaques do final de semana

As dicas são do comentarista Erik Oakes

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 17:45

Publicado em 

22 set 2023 às 17:45
Grace Gianoukas interpreta Dercy Gonçalves no teatro em peça em cartaz no Estado neste fim de semana
Grace Gianoukas interpreta Dercy Gonçalves no teatro em peça em cartaz no Estado neste fim de semana Crédito: Heloisa Bortz
Nesta edição de #SextouCBN, o comentarista Erik Oakes traz shows e peças de teatro como destaques culturais do final de semana.
A primeira dica é em comemoração aos 50 anos de carreira da cantora Simone. Com a turnê "Tô Voltando", a artista volta ao Espírito Santo neste sábado (23), a partir das 21h30, no Espaço Patrick Ribeiro. Ainda no sábado (23), a banda Ubando recebe o cantor Supla, no Na Vista, na Enseada do Suá, a partir das 18h30. O evento tem como objetivo celebrar os seis anos do grupo.
No teatro, o destaque vai para a peça "Nasci Para Ser Descy", com a atriz Grace Gianoukas. Serão duas sessões, uma no sábado (23) e outra no domingo (24), no Teatro da Ufes, em Vitória. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 22-09-23

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