Turnê de pagode, show de rock e festival de churrasco são os destaques da semana!

Nesta edição de "Sextou CBN", Liege Vervloet traz as dicas para o final de semana. No sábado (10), o destaque é a apresentação da turnê "SPC Acústico 2 - O Último Encontro", que marca a reunião de Alexandre Pires e a banda Só Pra Contrariar. O encontro está marcado para às 17h, no Café de La Musique, em Vila Velha. Outro destaque da noite de sábado é o evento Rock in Vix, no Forte São João, que reunirá as bandas CPM 22 e Detonautas. Para quem prefere curtir um rolê gastronômico, a dica é o Festival de Churrasco, em Cariacica. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 09-08-24