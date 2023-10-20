Turnê de Jorge & Mateus, encontro de corais e show de João Gomes animam o fim de semana

Nesta edição do Sextou CBN os principais destaques ficam por conta dos shows nacionais! A turnê "Único" de Jorge e Mateus chega ao Kleber Andrade, em Cariacica neste sábado (21), a partir das 17h. O show terá participação de Bruno e Marrone, Mari Fernandez e Pedro Libe.
O comentarista Erik Oakes traz ainda uma opção para quem é fã de coral: o "Vale Música", neste sábado, dia 21, a partir das 10h no Parque Botânico de Camburi. A entrada é gratuita
E para os amantes do sertanejo, João Gomes estará em Iconha neste sábado, durante a Festa Agropecuária do município. Os ingressos estão à venda a partir de 70 reais (meia). Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 20-10-23