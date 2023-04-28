Tiee traz pro ES sua turnê, Léo Santana agita Linhares e outras festas

Mais um final de semana agitado pelo Espírito Santo com muitos eventos para quem está querendo se divertir e ouvir uma boa música! O pagodeiro Tiee se apresenta nesta sexta-feira (28), na Serra, e no sábado (29) em Vitória. Léo Santana também leva o axé para Linhares, no Norte do Estado, neste sábado (29). E tem mais: festivais gastronômicos na Grande Vitória e Colatina, homenagem a Cazuza e Ana Carolina em Vitória. Ouça as dicas de Erik Oakes, nesta edição do Sextou CBN. Ouça a conversa completa!