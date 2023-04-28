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Tiee traz pro ES sua turnê, Léo Santana agita Linhares e outras festas

As dicas são do jornalista Erik Oakes

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 18:08

Publicado em 

28 abr 2023 às 18:08
Tiee
Tiee Crédito: Reprodução/InstagramTiee
Mais um final de semana agitado pelo Espírito Santo com muitos eventos para quem está querendo se divertir e ouvir uma boa música! O pagodeiro Tiee se apresenta nesta sexta-feira (28), na Serra, e no sábado (29) em Vitória. Léo Santana também leva o axé para Linhares, no Norte do Estado, neste sábado (29). E tem mais: festivais gastronômicos na Grande Vitória e Colatina, homenagem a Cazuza Ana Carolina em Vitória. Ouça as dicas de Erik Oakes, nesta edição do Sextou CBN. Ouça a conversa completa!
CBN - Sextou CBN - 28-04-23

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