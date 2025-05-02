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Tardezinha, Santa Teresa Gourmet e Sinfônica no Parque são destaques na agenda do fim de semana!

As dicas são da comentarista Marcella Scaramella

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 18:09

Publicado em 

02 mai 2025 às 18:09
Tardezinha será no estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Tardezinha será no estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Sandro Mendonça
Música, gastronomia e cultura! O final de semana promete no Espírito Santo! O destaque vai para a Tardezinha, comandada pelo pagodeiro Thiaguinho que acontece neste sábado (03), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Outro destaque na agenda é o Santa Teresa Gourmet, principal festival gastronômico das montanhas capixabas, que começou na quinta (1º) e termina só na tarde de domingo, 4 de maio. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 02-05-25
SEXTA (02): 
Santa Teresa Gourmet 2025: Gastronomia local em mais de 30 restaurantes participantes, cervejarias, feira, chefs renomados, shows e história em cada esquina da terra dos colibris. A partir de R$ 12,90. Data: até domingo. Local: Santa Teresa, Região Serrana - vários restaurantes participantes.
5ª Festival Sabores & Canções: Em 13 bares e restaurantes, os pratos criados exclusivamente para o evento serão vendidos a um preço padrão: R$ 84,90, com direito a uma cerveja long neck de cortesia por pedido. As porções são todas individuais. Data: até 14 de maio. Local: Avenida Beira Rio, em Colatina.
SÁBADO (03):
Tardezinha: Shows dos cantores Belo e Thiaguinho, no Estádio Kleber Andrade. Ingressos pelo site Bilheteria Digital. Horário: a partir das 15h até meia noite. Local: Estádio Kleber Andrade. Endereço: Rua Rio Branco, Rio Branco, Cariacica.
Boulevard Festival: Música ao vivo, cervejas artesanais e comidas variadas, de hambúrguer a comida mexicana. Serão oito dias de evento, começou ontem. Sábado com Dublin, cover do U2, e Ubando. Até domingo e depois de 8 a 11 de maio, sempre a partir das 17h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha.
Feira de Antiguidades da Rua da Lama: A Feira de Antiguidades da Rua da Lama acontece sempre no primeiro sábado de cada mês. Cerca de 20 expositores apresentam uma variedade de itens que carregam histórias e afetos como porcelanas, objetos de bronze, móveis antigos, moedas, selos, bibelôs, bijuterias, tapetes, pratas, entre outros. Horário: de 9h às 16h. Local: Rua da Lama, no bairro Jardim da Penha, Vitória.
DOMINGO (04):
Série Sinfônica no Parque: A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) apresenta mais um concerto da Série Sinfônica no Parque. Será uma apresentação ao ar livre, gratuita e com um repertório leve, sob a regência do Maestro convidado Modesto Flávio. A partir das 11h, no Parque Botânico da Vale. Avenida dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória.
1º Encontro de Chorinho da Barra do Jucu: Programação: Grupo Arranca Toco (16h30), Documentário Memórias de S. Chiquinho (18h), Apresentação dos Professores e Alunos do "Chora Barra" (18h30), Grupo H2O (19h), Grupo Raimundo Machado (20h30). Local: Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu.
"É Tudo Pagode": DJ Leandro Netto, LeqSamba e D'Moleque. Transmissão de Vasco X Palmeiras e Cruzeiro X Flamengo. Horário: a partir das 17h. Local: ⁠Seu Joaquim Bar. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória.

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