Shows de pagode, forró e programação natalina agitam o fim de semana no ES

O #SextouCBN em clima natalino! Confira a agenda cultural com shows e outros eventos marcados no Espírito Santo nos próximos dias. Entre os destaques estão:
SEXTOU CBN - 23-12-22
GRAVAÇÃO DO DVD ARTSAMBA
- Quando: 23/12 (sexta-feira), a partir das 22h
- Atrações: Artsamba, Chrigor e Maycon Sarmento
- Onde: Gordinho Cachoeiro - Avenida Mauro Miranda Madureira, 1.282, Bairro Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
- Ingressos: R$ 40 (pista/5º lote) e R$ 70 (camarote/2º lote), à venda no site Lebillet
NATAL ILUMINADO
- Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir das 21h
- Atração: Show 'Tributo a Roberto Carlos', com Fabiano Juffu e orquestra
- Onde: Praia Central de Anchieta no litoral sul do Espírito Santo
- Entrada franca
ZIRIGUIDUM DE NATAL 3ª EDIÇÃO
- Quando: 25/12 (domingo), a partir das 15h
- Atrações: Grupo Já Gamei, DJ Charles JR e DJ Jader Mansano
- Onde: LAI - Av. Saturnino Rangel Mauro, 163 - Jardim da Penha, Vitória
- Ingressos: R$ 30 (pré-venda), no site Sympla