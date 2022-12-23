Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

#SextouCBN

Shows de pagode, forró e programação natalina agitam o fim de semana no ES

Confira os destaques com o jornalista Erik Oakes

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 18:21

Publicado em 

23 dez 2022 às 18:21
O cantor Chrigor
O cantor Chrigor Crédito: Instagram/@chrigoroficial
O #SextouCBN em clima natalino! Confira a agenda cultural com shows e outros eventos marcados no Espírito Santo nos próximos dias. Entre os destaques estão:
SEXTOU CBN - 23-12-22

GRAVAÇÃO DO DVD ARTSAMBA

  • Quando: 23/12 (sexta-feira), a partir das 22h
  • Atrações: Artsamba, Chrigor e Maycon Sarmento
  • Onde: Gordinho Cachoeiro - Avenida Mauro Miranda Madureira, 1.282, Bairro Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
  • Ingressos: R$ 40 (pista/5º lote) e R$ 70 (camarote/2º lote), à venda no site Lebillet

NATAL ILUMINADO

  • Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir das 21h
  • Atração: Show 'Tributo a Roberto Carlos', com Fabiano Juffu e orquestra
  • Onde: Praia Central de Anchieta no litoral sul do Espírito Santo
  • Entrada franca

ZIRIGUIDUM DE NATAL 3ª EDIÇÃO

  • Quando: 25/12 (domingo), a partir das 15h
  • Atrações: Grupo Já Gamei, DJ Charles JR e DJ Jader Mansano
  • Onde: LAI - Av. Saturnino Rangel Mauro, 163 - Jardim da Penha, Vitória
  • Ingressos: R$ 30 (pré-venda), no site Sympla

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados