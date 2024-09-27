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Show de Dona Fran, festival de sorvete e espetáculos agitam o fim de semana no ES

As dicas são da comentarista Marcella Scaramella

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 18:09

Publicado em 

27 set 2024 às 18:09
Sexta (27) com Dona Fran e festival de sorvete no Espírito Santo; agenda
Sexta (27) com Dona Fran e festival de sorvete no Espírito Santo; agenda Crédito: Divulgação
Aberta a agenda do fim de semana! Nesta edição do Sextou CBN, a comentarista Marcella Scaramella traz dicas do que fazer pelo Espírito Santo. Entre os destaques, nesta sexta-feira (27), a cantora Dona Fran se apresenta no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. De 24 de setembro a 13 de outubro acontece o "Festival I Love Gelato 2024", em oito sorveterias do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. Lojas participantes: Coelhinho, Cremino, Gelato Borelli, Gelato Del Giorno, Johnny Joy, Johnny Rockets, Milky Moo e Soul Muscle. Valor promocional: R$ 21,90.
O ator e humorista Marcos Veras chega a Vitória com seu espetáculo "Vocês Foram Maravilhosos", com apresentação nos dias 28 e 29, no Teatro Sesc Glória. Com texto assinado pelo próprio Veras e direção de Leandro Muniz, a apresentação aborda temas como paternidade, carreira e família, trazendo à tona histórias engraçadas e tocantes vividas pelo artista ao longo de seus 42 anos de vida e 23 de carreira. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 27-09-24

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