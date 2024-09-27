Show de Dona Fran, festival de sorvete e espetáculos agitam o fim de semana no ES

Aberta a agenda do fim de semana! Nesta edição do Sextou CBN, a comentarista Marcella Scaramella traz dicas do que fazer pelo Espírito Santo. Entre os destaques, nesta sexta-feira (27), a cantora Dona Fran se apresenta no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. De 24 de setembro a 13 de outubro acontece o "Festival I Love Gelato 2024", em oito sorveterias do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. Lojas participantes: Coelhinho, Cremino, Gelato Borelli, Gelato Del Giorno, Johnny Joy, Johnny Rockets, Milky Moo e Soul Muscle. Valor promocional: R$ 21,90.