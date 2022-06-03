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Santa Jazz, shows e teatro: as atrações que vão agitar o fim de semana no ES

As dicas são do jornalista Erik Oakes

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 18:06

Publicado em 

03 jun 2022 às 18:06
Show de Toni Garrido no Reserva Vitória. O cantor é atração confirmada no Santa Jazz 2022
Show de Toni Garrido no Reserva Vitória. O cantor é atração confirmada no Santa Jazz 2022 Crédito: Cacá Lima
Nesta edição do Sextou CBN, Erik Oakes dá dicas das atrações que vão agitar a agenda cultural do Espírito Santo neste fim de semana. Entre os destaques: o Santa Jazz, shows e teatro. Ouça!
Sextou CBN - 03/06/2022

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