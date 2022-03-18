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Sextou CBN

#Partiu: saiba tudo que movimenta a agenda cultural do ES no fim de semana

As dicas são do jornalista Erik Oakes

Publicado em 18 de Março de 2022 às 18:52

Publicado em 

18 mar 2022 às 18:52
Dupla Cesar Menotti e Fabiano se apresenta nesta sexta-feira (18), na Privillège Vitória
Dupla Cesar Menotti e Fabiano se apresenta nesta sexta-feira (18), na Privillège Vitória Crédito: Rodney Machado
Nesta edição do "Sextou CBN", Erik Oakes traz os destaques que agitam a agenda cultural do Espírito Santo no fim de semana. Entre os destaques César Menotti e Fabiano prometem unir o sertanejo com o pop rock em show. Os músicos prometem trazer para Vitória, nesta sexta-feira (18), na inauguração da programação de shows nacionais da Privillège Vitória (antigo Ilha Shows). Outro destaque é o "Encontro do Samba", com Xande de Pilares, Fundo de Quintal e as Escolas de Samba Mocidade Unida de Glória (MUG) e Unidos de Jucutuquara, na Área verde do Álvares Cabral. Ouça todos os destaques do fim de semana!
SEXTOU CBN - 18-03-22

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