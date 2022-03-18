Partiu: saiba tudo que movimenta a agenda cultural do ES no fim de semana

Nesta edição do "Sextou CBN", Erik Oakes traz os destaques que agitam a agenda cultural do Espírito Santo no fim de semana. Entre os destaques César Menotti e Fabiano prometem unir o sertanejo com o pop rock em show. Os músicos prometem trazer para Vitória, nesta sexta-feira (18), na inauguração da programação de shows nacionais da Privillège Vitória (antigo Ilha Shows). Outro destaque é o "Encontro do Samba", com Xande de Pilares, Fundo de Quintal e as Escolas de Samba Mocidade Unida de Glória (MUG) e Unidos de Jucutuquara, na Área verde do Álvares Cabral. Ouça todos os destaques do fim de semana!