Para todos os gostos: fim de semana no ES tem Alcione, festivais gastronômicos e muito mais

O agenda do final de semana no Espírito Santo será mais uma vez bem agitada! A programação é literalmente para todos os gostos e vai contar com shows, por exemplo, de Alcione nesta sexta-feira (26) e no sábado (27), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. No domingo (28), tem a famosa Feijoada do João, que acontece no Pavilhão de Carapina e vai contar com shows de Vou Pro Sereno e Clareou. Tem também o 1º Festival de Cervejas Artesanais da Serra, que acontece de 26 a 28 de maio e de 2 a 4 de junho, com entrada gratuita. O local escolhido para a festa é a área ao lado do Parque da Cidade, na Avenida Norte Sul, na região de Laranjeiras, que receberá shows musicais, atrações gastronômicas e 12 cervejarias serranas. As dicas são de Erik Oakes, nesta edição do Sextou CBN.Ouça a conversa completa!