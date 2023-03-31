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#SextouCBN

Para curtir o fim de semana: exposição com réplicas de dinossauros, shows e atividades de Páscoa

As dicas são do jornalista Erik Oakes

Publicado em 31 de Março de 2023 às 18:13

Publicado em 

31 mar 2023 às 18:13
Mostra Mundo Jurássico estreia neste domingo (2) em Vila Velha
Mostra Mundo Jurássico estreia neste domingo (2) em Vila Velha Crédito: Divulgação/Shopping Praia da Costa
O fim de semana está repleto de atrações musicais e outros eventos culturais para agradar aos fãs dos mais variados estilos. Confira a agenda cultural com shows e outros eventos marcados no Espírito Santo com o jornalista Erik Oakes nesta edição do Sextou CBN. Entre os destaques, a exposição "Mundo Jurássico" entra em cartaz no Shopping Praia da Costa, a partir de domingo (2). Na mostra, que é gratuita, o público poderá conhecer de perto essas fascinantes espécies animais. Ouça esse e outros destaques!
Sextou CBN - 31-03-23

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