Para curtir o fim de semana: exposição com réplicas de dinossauros, shows e atividades de Páscoa

O fim de semana está repleto de atrações musicais e outros eventos culturais para agradar aos fãs dos mais variados estilos. Confira a agenda cultural com shows e outros eventos marcados no Espírito Santo com o jornalista Erik Oakes nesta edição do Sextou CBN. Entre os destaques, a exposição "Mundo Jurássico" entra em cartaz no Shopping Praia da Costa, a partir de domingo (2). Na mostra, que é gratuita, o público poderá conhecer de perto essas fascinantes espécies animais. Ouça esse e outros destaques!