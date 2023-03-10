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Para curtir o FDS: Festival de Rock, stand-up e exposição de Leonardo da Vinci

As dicas são do comentarista Erik Oakes

Publicado em 10 de Março de 2023 às 18:04

Publicado em 

10 mar 2023 às 18:04
Helio de la Pena
Helio de la Pena Crédito: Reprodução
O final de semana promete ser agitado no Espírito Santo! O comentarista Erik Oakes traz os destaques no "Sextou CBN". Entre os destaques o "Espírito Santo Rock Festival", no sábado (11), no Matrix Music Hall, em Cariacica. Também tem uma exposição imersiva gratuita sobre o universo de Leonardo da Vinci. A mostra gratuita será realizada na cidade da Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo, em Jardim da Penha, e vai trazer ambientes audiovisuais, recursos tecnológicos como realidade aumentada e réplicas das invenções e da arte do criador da Monalisa. Hélio de La Peña também se apresenta em Vila Velha no sábado (11) e em Vitória no domingo (12). Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 10-03-23

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