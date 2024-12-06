Os destaques que movimentam o fim de semana!

De show da turnê de 30 anos da banda Raimundos a concerto de Natal, o final de semana está repleto de atividades para quem quer curtir os dias de descanso pela Grande Vitória! Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 06-12-24
Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 17:49
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta