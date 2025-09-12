Os destaques da agenda do fim de semana!

Nesta edição de Sextou CBN, a comentarista Marcella Scaramella apresenta as opções para o final de semana. Entre elas: Feijoada da Boa Vista, Musical O Mágico de Oz e Pagode do Leozinho.
Sextou CBN - 12-09-25
Publicado em 12 de Setembro de 2025 às 17:38
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta