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Sextou CBN

Os destaques da agenda do fim de semana!

Acompanhe o comentário de Marcella Scaramella

Publicado em 12 de Setembro de 2025 às 17:38

Publicado em 

12 set 2025 às 17:38
Caipirinha
Caipirinha Crédito: Freepik
Nesta edição de Sextou CBN, a comentarista Marcella Scaramella apresenta as opções para o final de semana. Entre elas: Feijoada da Boa Vista, Musical O Mágico de Oz e Pagode do Leozinho.
Sextou CBN - 12-09-25

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