Oktoberfest capixaba, chorinho e pagode: dicas para o fim de semana

Nesta edição do Sextou CBN, Erik Oakes traz as dicas para curtir o fim de semana: três "Oktoberfest" rolando no Espírito Santo, chorinho em Jacaraípe, Bom Gosto faz Show no Gordinho Sambão, e live de Edgar Scandurra. Ouça:
Sextou CBN - 01/10/2021
Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 19:13
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