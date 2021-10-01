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Oktoberfest capixaba, chorinho e pagode: dicas para o fim de semana

As dicas são do jornalista Erik Oakes

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 19:13

Publicado em 

01 out 2021 às 19:13
Show, concerto, evento
Retomada de eventos de entretenimento em discussão no ES Crédito: Pexels
Nesta edição do Sextou CBN, Erik Oakes traz as dicas para curtir o fim de semana: três "Oktoberfest" rolando no Espírito Santo, chorinho em Jacaraípe, Bom Gosto faz Show no Gordinho Sambão, e live de Edgar Scandurra. Ouça:
Sextou CBN - 01/10/2021

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