O que fazer no fim de semana pelo ES? Festa em Santa Leopoldina, Orquestra e peças de teatro

Banda Blitz e Humberto e Ronaldo são atrações de festa em Santa Leopoldina Crédito: Fernando Madeira/Instagram/@humbertoeronaldo

Chegou o fim de semana e o Sextou CBN traz dicas do que fazer de Norte a Sul do Espírito Santo! Entre os destaques, a cidade de Santa Leopoldina, na região serrana do Espírito Santo, está em clima de celebração pelos seus 138 anos de emancipação política. E a programação segue animada até domingo (27), com destaque para o show nacional da Banda Blitz, que promete agitar o Pátio de Festas nesta sexta-feira (25), às 23h. Entrada gratuita.

Your browser does not support the audio element. Sextou CBN - 25-04-25

O Teatro Sesi recebe, na sexta-feira (25), o concerto BLACK TIE, uma homenagem às grandes vozes da música. Com arranjos especiais, a orquestra interpreta clássicos de Frank Sinatra, Elvis Presley, Ray Charles, Tony Bennett, Louis Armstrong e Stevie Wonder, em uma noite de charme e emoção. Horários: 19h30. Ingressos pelo site Sympla. Local: Teatro Sesi Jardim da Penha. Endereço: Rua Tupinambás, 240, Vitória.