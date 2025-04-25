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O que fazer no fim de semana pelo ES? Festa em Santa Leopoldina, Orquestra e peças de teatro

As dicas são da jornalista Aline Almeida, de HZ

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 18:01

Publicado em 

25 abr 2025 às 18:01
Banda Blitz e Humberto e Ronaldo são atrações de festa em Santa Leopoldina
Banda Blitz e Humberto e Ronaldo são atrações de festa em Santa Leopoldina Crédito: Fernando Madeira/Instagram/@humbertoeronaldo
Chegou o fim de semana e o Sextou CBN traz dicas do que fazer de Norte a Sul do Espírito Santo! Entre os destaques, a cidade de Santa Leopoldina, na região serrana do Espírito Santo, está em clima de celebração pelos seus 138 anos de emancipação política. E a programação segue animada até domingo (27), com destaque para o show nacional da Banda Blitz, que promete agitar o Pátio de Festas nesta sexta-feira (25), às 23h. Entrada gratuita.
Sextou CBN - 25-04-25
O Teatro Sesi recebe, na sexta-feira (25), o concerto BLACK TIE, uma homenagem às grandes vozes da música. Com arranjos especiais, a orquestra interpreta clássicos de Frank Sinatra, Elvis Presley, Ray Charles, Tony Bennett, Louis Armstrong e Stevie Wonder, em uma noite de charme e emoção. Horários: 19h30. Ingressos pelo site Sympla. Local: Teatro Sesi Jardim da Penha. Endereço: Rua Tupinambás, 240, Vitória.
E Vitória recebe no domingo, dia 27, o espetáculo “Avesso do Avesso”, estrelado por Heloísa Périssé e Marcelo Serrado, dois nomes consagrados do teatro e da televisão brasileira. A peça será apresentada no Teatro Universitário da Ufes em três sessões: às 15h30, às 18h e às 19h30. Ouça a conversa completa!

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