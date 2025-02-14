Nova Garota do Samba, bloco Em Cima da Hora e Descida da Piedade são os destaques da semana

Nesta edição de Sextou CBN, Liege Vervloet apresenta as opções de lazer para o final de semana. Já em clima de Carnaval, a sexta (14) chega com a revelação da nova Garota do Samba, a partir das 21h, no Gordinho Sambão. No sábado (15), o destaque é o desfile do bloco Em Cima da Hora, que percorrerá as ruas de Itanguá, em Cariacica, das 17h às 21h. O domingo (16) encerra a agenda com a tradicional Descida da Rua 7, organizada pela agremiação Unidos da Piedade, a partir das 15h. Ouça a conversa completa!