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Sextou CBN

Nova Garota do Samba, bloco Em Cima da Hora e Descida da Piedade são os destaques da semana

Ouça os destaques de Liege Vervloet

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 18:02

Publicado em 

14 fev 2025 às 18:02
Descida da Piedade e desfile do bloco Em Cima da Hora, em Cariacica, são
Descida da Piedade e desfile do bloco Em Cima da Hora, em Cariacica, são Crédito: Reprodução/Instagram/@emcima_dahora/Ricardo Medeiros
Nesta edição de Sextou CBN, Liege Vervloet apresenta as opções de lazer para o final de semana. Já em clima de Carnaval, a sexta (14) chega com a revelação da nova Garota do Samba, a partir das 21h, no Gordinho Sambão. No sábado (15), o destaque é o desfile do bloco Em Cima da Hora, que percorrerá as ruas de Itanguá, em Cariacica, das 17h às 21h. O domingo (16) encerra a agenda com a tradicional Descida da Rua 7, organizada pela agremiação Unidos da Piedade, a partir das 15h. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 14-02-25

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