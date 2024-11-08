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Na agenda do fim de semana: Festival de Jazz e turnês de Nando Reis e Zezé Di Camargo

Quem dá as dicas é a comentarista Marcella Scaramella!

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 18:21

Publicado em 

08 nov 2024 às 18:21
nando reis
Nando Reis Crédito: Divulgação
Na agenda cultural do fim de semana tem opções de festivais, shows musicais e turnês de artistas nacionais! A comentarista Marcella Scaramella, no "Sextou CBN", traz as dicas. Nesta sexta-feira (8), por exemplo, tem o Jazz Vitória Festival. Apresentação de diversas bandas de jazz com Joabe Reis (19h), Amaro Freitas (20h30), Victor Bilione, Tary Spilman, Dudu Lima (22h). Horário: a partir das 18h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) pelo site Le Billet. Local: Praça do Papa.
Também na sexta-feira acontece o lançamento da turnê de Nando Reis, "Uma Estrela Misteriosa". Ingressos: R$ 160 (meia), R$ 190 (meia solitária). Mesa Prata: R$ 1.200 (4 lugares). Local: Espaço Patrick Ribeiro - Novo Aeroporto de Vitória. Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória. No sábado (9), Zezé Di Camargo desembarca em Vitória com a turnê "Rústico". Local: Espaço Patrick Ribeiro - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória. Horário (abertura): 19h30. Horário (início): 21h30. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Sextou CBN - 08-11-24

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