Na agenda do fim de semana: Festival de Jazz e turnês de Nando Reis e Zezé Di Camargo

Na agenda cultural do fim de semana tem opções de festivais, shows musicais e turnês de artistas nacionais! A comentarista Marcella Scaramella, no "Sextou CBN", traz as dicas. Nesta sexta-feira (8), por exemplo, tem o Jazz Vitória Festival. Apresentação de diversas bandas de jazz com Joabe Reis (19h), Amaro Freitas (20h30), Victor Bilione, Tary Spilman, Dudu Lima (22h). Horário: a partir das 18h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) pelo site Le Billet. Local: Praça do Papa.