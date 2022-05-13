Menos é Mais e Dennis DJ agitam o fim de semana no ES; confira a agenda

Nesta edição do Sextou CBN, Erik Oakes traz as dicas de atrações que agitam a agenda cultural do fim de semana capixaba. Entre os shows que prometem, estão Menos é Mais e Dennis DJ. Ouça a agenda completa:
Sextou CBN - 13/05/2022
Publicado em 13 de Maio de 2022 às 17:51
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