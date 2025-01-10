Ludmilla, Jorge & Mateus e Joelma agitam o fim de semana no ES!

Nesta edição de "Sextou CBN", o jornalista Guilherme Sillva traz dicas de rolês para o final de semana com destaque para show de artistas de peso! Nesta sexta (10), a dupla Jorge e Mateus e o cantor Dilsinho se apresentam na P12, em Guarapari, a partir das 22h.

Já no sábado (11), a rainha do calipso, a cantora Joelma, celebra mais de 30 anos de carreira com a turnê “Isso é Calypso Tour Brasil” na Praça do Papa, em Vitória, a partir das 15h. Já o destino do fãs de Ludmilla é Guarapari. A apresentadora traz o Numanice mais uma vez ao Espírito Santo. Ouça a conversa completa!