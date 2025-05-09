Jorge Vercillo, feira de café e festival de rodeio são destaques na agenda do fim de semana

Cantor Jorge Vercillo Crédito: Handerson Vieira/Erick Walker/Instagram @jorgevercillooficial

Chegou o fim de semana e é hora de programar a agenda! Nesta edição do Sextou CBN, a comentarista Marcella Scaramella traz os destaques para aproveitar a programação pelo Espírito Santo. Entre os destaques, o cantor e compositor Jorge Vercillo desembarca em Vitória nesta sexta-feira (9) com a turnê comemorativa JV30, que celebra suas três décadas de trajetória na música popular brasileira. A apresentação acontece às 21h30 no Espaço Patrick Ribeiro, prometendo uma noite de nostalgia, emoção e sucessos que marcaram gerações. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Sextou CBN - 09-05-25

SEXTA-FEIRA (9):

Jorge Vercillo: Este show especial oferece uma jornada musical única, apresentando clássicos atemporais como "Que Nem Maré", "Homem Aranha", "Monalisa", "Final Feliz", "Encontro das águas”, “Penso em Ti”, “Ciclo", Fênix". Essas músicas não apenas deram início ao reconhecimento de sua carreira. Ingressos: a partir de R$ 100 (cadeiras), e a partir de R$ 900 (mesas), pelo site Blue Ticket. Horário: 21h30. Local: Espaço Patrick Ribeiro. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória.

Feira ES+ Café: 3ª edição do evento que celebra a cultura cafeeira capixaba, com expositores, oficinas, aulas-show, masterclasses, degustações, competição de baristas e shows gratuitos. Data: 8, 9 e 10 de maio (quinta a sábado). Horário: das 9h às 20h. Local: HUB ES+. Endereço: Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

Boulevard Festival: Programação: a banda Duets abre a programação na quinta-feira (8), às 21h. Na sexta (9), sobem ao palco Hollywood Club, com clássicos dos anos 70 a 90, e Back to Past. No sábado (10), tem tributo ao U2 com a banda Dublin e show da Ubando. Já no domingo (11), os shows ficam por conta de Já Gamei e Samba Crioulo, com muito samba e pagode. Data: 8 a 11 de maio. Horários: Quinta e sexta: 17h às 0h. Sábados e domingos: 17h às 01h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Entrada: Gratuita. Classificação livre.



SÁBADO (10):

Bar Rerito Rodeio Festival: Atrações: Sábado: Theodoro e Sampaio, Luiz Paulo Forrozão, Fazendeiro e Capataz. Domingo: Breno e Bernardo, Ernesto Mathias e Kadu Vieira. Data: 9, 10 e 11 de maio. Ingressos: Onticket. Valores: Sexta-feira: R$ 40. Sábado: R$ 80. Domingo: entrada é liberada. Local: Fazenda Imperial, Domingos Martins.

Festa de Venda Nova do Imigrante: Programação: Hasteamento da Bandeira + Corrida Kids (08h), Sessão Solene da Câmara Municipal (09h30), Corrida Rústica (16h), Rato Ventania e Seus Canalhas (20h), Abertura Oficial (21h30), Raione (22h), João Gomes (00h), Taianna (01h30). Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman – Polentão – Venda Nova do Imigrante. Data: 10 e 11 de maio. Ingressos (1º lote): R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), pelo site Zig Tickets.

Despedida Natiruts: Foram quase 30 anos levando a energia do reggae para o Brasil e o mundo. Agora, o Espírito Santo recebe a banda Natiruts para despedir da maneira certa! Horário: 15h. Local: Praça do Papa. Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória.

Programação cultural no Parque Botânico da Vale no sábado e domingo. Toda a programação é gratuita com shows musicais, peças de teatro, mágica, brincadeiras, oficinas e muito mais. Vai ter também o Coral Infantojuvenil Vale Música, no sábado às 11h.

DOMINGO (11):