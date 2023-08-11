João Neto e Frederico em Venda Nova do Imigrante, Lagum e CPM 22 agitam o fim de semana no ES

Sextou CBN e o jornalista Erik Oakes traz os destaques que agitam a semana do fim de semana pelo Espírito Santo. A galera que curte festa no interior do Estado pode ir anotando na agenda: a 21ª Festa de Rodeio de Venda Nova do Imigrante rola de sexta (11) a domingo (13), no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão. Entre os artistas confirmados a dupla João Neto e Frederico, além de talentos da música capixaba. A banda "Lagum" apresenta a sua turnê “Depois do Fim”, nesta sexta-feira (11), a partir das 22 horas, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Ouça estes e outros destaques!