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João Neto e Frederico em Venda Nova do Imigrante, Lagum e CPM 22 agitam o fim de semana no ES

As dicas são do jornalista Erik Oakes

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 18:20

Publicado em 

11 ago 2023 às 18:20
A dupla João Neto e Frederico
A dupla João Neto e Frederico Crédito: Reprodução/Youtube
Sextou CBN e o jornalista Erik Oakes traz os destaques que agitam a semana do fim de semana pelo Espírito Santo. A galera que curte festa no interior do Estado pode ir anotando na agenda: a 21ª Festa de Rodeio de Venda Nova do Imigrante rola de sexta (11) a domingo (13), no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão. Entre os artistas confirmados a dupla João Neto e Frederico, além de talentos da música capixaba. A banda "Lagum" apresenta a sua turnê “Depois do Fim”, nesta sexta-feira (11), a partir das 22 horas, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Ouça estes e outros destaques!
Sextou CBN - 11-08-23

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