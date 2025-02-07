Jesus Vida Verão, Alcione e pré-Carnaval na Prainha são as dicas da semana

Show de Bruna Karla no Jesus Vida Verão 2022 Crédito: Edgard Lima

Nesta edição de Sextou CBN, a comentarista Marcella Scaramella traz como dicas o festival Jesus Vida Verão, que chega à 34ª edição na areia da Praia da Costa, em Vila Velha. Eli Soares e Bruna Karla são as atrações de sexta (7) e Theo Rubia e Cassiane encerram no sábado (8).

No sábado (8), os amantes de samba podem curtir o ensaio técnico das escolas Unidos de Piedade e Independente de Boa Vista, no Sambão do Povo, a partir de 20h. O show da cantora Alcione, no Espaço Patrick Ribeiro, a partir das 22h, também é uma opção.

No domingo (9), o pré-carnaval do movimento Prainha Vive agita o Parque da Prainha, em Vila Velha. Bloco Balança Penha, MUG, Clube do Samba e Felipe Peó são as atrações. Ouça a conversa completa!