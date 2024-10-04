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Sextou CBN

Inauguração de boate, espetáculo e cinema gratuito pelo ES

Ouça os comentários de Marcella Scaramella

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 20:21

Publicado em 

04 out 2024 às 20:21
Cinemas do ES terão ingressos promocionais a partir de R$ 10
Crédito: shutterstock
Nesta edição de “Sextou CBN”, a comentarista Marcella Scaramella traz uma programação especial para o final de semana. De inauguração de boate em Vila Velha a sessões gratuitas de cinema, confira os detalhes na conversa:
Sextou - 04-10-24

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