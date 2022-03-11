Hélio de la Peña em Vitória, show de Rodriguinho e outros destaques do final de semana

Nesta edição do "Sextou", Erik Oakes traz os destaques que vão agitar a agenda cultural no Espírito Santo no fim de semana. Hélio de La Peña, um dos fundadores do "Casseta & Planeta", grupo carioca que ajudou a fomentar as bases do humor nacional nos anos 1990, se apresenta em Vitória neste sábado (12). Outros destaque: o projeto "Viva Praça do Papa 2022" vai continuar levando música à Praça do Papa, em Vitória, e o ex-líder do grupo Os Travessos, Rodriguinho, se apresenta ao lado de Gaab e Mr.Dan em "Legado - FenomeNow", que acontece sábado (12), no Matrix Music Hall. Ouça a conversa completa!