Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Sextou CBN

Hélio de la Peña em Vitória, show de Rodriguinho e outros destaques do final de semana

As dicas são do jornalista Erik Oakes

Publicado em 11 de Março de 2022 às 18:43

Publicado em 

11 mar 2022 às 18:43
Hélio De La Peña
Hélio De La Peña Crédito: Globo/Victor Pollak
Nesta edição do "Sextou", Erik Oakes traz os destaques que vão agitar a agenda cultural no Espírito Santo no fim de semana. Hélio de La Peña, um dos fundadores do "Casseta & Planeta", grupo carioca que ajudou a fomentar as bases do humor nacional nos anos 1990, se apresenta em Vitória neste sábado (12). Outros destaque: o projeto "Viva Praça do Papa 2022" vai continuar levando música à Praça do Papa, em Vitória, e o ex-líder do grupo Os Travessos, Rodriguinho, se apresenta ao lado de Gaab e Mr.Dan em "Legado - FenomeNow", que acontece sábado (12), no Matrix Music Hall. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 11-03-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados