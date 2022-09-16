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Guia do Folião: o que pode e não pode no Vital 2012

As explicações são do comentarista Erik Oakes

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 17:57

Publicado em 

16 set 2022 às 17:57
Ricardo Medeiros - Jornal A Gazeta
Data: 15/11/2004 - ES - Vitória - Foliões do bloco Pica Pau brincando o último dia do Vital, no corredor da folia, localizado na Avenida Dante Michelini, em Camburi Crédito: Ricardo Medeiros
O destaque do final de semana na agenda do Espírito Santo é o Vital. Após 16 anos, o tradicional evento está de volta a capital, mas, dessa vez, em local diferente, no Sambão do Povo. Durante esta sexta-feira (16) e o sábado (17), diversas atrações vão animar as milhares de pessoas que passarão pelos camarotes e pela avenida. Nomes como Léo Santana, Claudia Leite, Timbalada, Durval Lellis, Banda Eva, entre outros nomes, serão os responsáveis por animar a festa. O comentarista Erik Oakes explica o que pode e não pode na folia. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 16-09-22

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