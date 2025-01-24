Glória Groove, MUG e Falamansa agitam o final de semana!

Nesta edição de "Sextou CBN", a comentarista Marcella Scaramella traz como dicas grandes eventos. No sábado (25), em Guarapari, a icônica Glória Groove apresenta sua nova turnê: Serenata da GG, às 22h, na Multiplace Mais. Já no domingo (26), quem prefere curtir a manhã pode aproveitar o show da bateria da Mocidade Unida da Glória (MUG) no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, a partir das 11h30. Para fechar a programação da Arena Verão, em Vitória, a banda Falamansa se apresenta na Praia de Camburi, às 20h. Ouça a conversa completa!

