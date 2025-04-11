Geek XP, Seu Jorge e pós-Carnaval agitam o final de semana!

Nesta edição de Sextou CBN, Aline Almeida traz os destaques do final de semana: entre eles, evento geek, show de Seu Jorge e bloco pós-Carnaval! Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 11-04-25
Publicado em 11 de Abril de 2025 às 17:49
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